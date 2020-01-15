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Бейл вернулся к тренировкам с Реалом

15 января 08:31 68 Читати українською
Бейл вернулся к тренировкам с Реалом
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Хавбек сборной Уэльса Гарет Бейл вернулся в общую группу.

Валлийский полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл приступил к тренировкам со своей командой, сообщает издание El Chiringuito TV на своей странице в социальной сети Твиттер.

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30-летний игрок не принимал участия в матчах Суперкубка Испании через респираторную инфекцию. Ожидается, что хавбек сможет помочь своей команде в матче 20-го тура чемпионата Испании против Севильи, который состоится 18 января.

Напомним, Бейл перешел в Реал 1 сентября 2013 г. из лондонского Тоттенхэма за 101 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за свою команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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