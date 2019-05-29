Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER

Барселона решилась дать второй шанс Эрнесто Вальверде, несмотря на неудачный сезон.

Каталонцы решили оставить испанца на следующий сезон, информирует Сadena SER.

Руководство "блаугранас" приняло такое решение, выслушав позицию тренера по проблемам, которые помешали команде достичь лучших результатов. Президент Барселоны Хосеп Бартомеу доверяет Вальверде, поэтому решил обойтись без изменений на тренерском мостике.

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Напомним, в сезоне 2018/19 каталонцы одержали победу только в чемпионате Испании. В финале Кубка они проиграли Валенсии, а Лига чемпионов для них закончилась на драматическом противостоянии с Ливерпулем в полуфинале.

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