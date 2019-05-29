Вальверде залишається в Барселоні, – Cadena SER

Барселона наважилася дати другий шанс Ернесто Вальверде попри невдалий сезон.

Каталонці вирішили залишити іспанця на наступний сезон, інформує Сadena SER.

Керівництво "блаугранас" ухвалило таке рішення, вислухавши позицію тренера щодо проблем, які завадили команді досягнути кращих результатів. Президент Барселони Жозеп Бартомеу довіряє Вальверде, тому вирішив обійтися без змін на тренерському містку.

"Я хочу продовжити роботу з Барселоною", – Вальверде після поразки у фіналі Кубка Іспанії

Нагадаємо, у сезоні 2018/19 каталонці здобули перемогу лише в чемпіонаті Іспанії. У фіналі Кубка вони програли Валенсії, а Ліга чемпіонів для них закінчилась на драматичному протистоянні з Ліверпулем у півфіналі.

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