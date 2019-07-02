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Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна – тренер дал обещание руководству Барселоны

11:42 126 Читати українською
Вальверде одобрил трансферы Неймара и Гризманна – тренер дал обещание руководству Барселоны
Антуан Гризманн и Неймар / Фотоколлаж Extra.ie

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде не прочь увидеть в лагере каталонцев Неймара и Антуана Гризманна.

Эрнесто Вальверде согласился с клубом относительно приглашения в команду форварда ПСЖ Неймара и нападающего Атлетико Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.

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55-летний специалист заверил боссов "блаугранас", что сможет максимально интегрировать обеих игроков в схему команды, сохраняя при этом баланс между атакой и обороной.

Переход Гризманна из Атлетико в Барселону может состояться уже в ближайшее время, тогда как по трансферу Неймара переговоры происходят значительно труднее.

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