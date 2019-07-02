Вальверде схвалив трансфери Неймара та Грізманна – тренер дав обіцянку керівництву Барселони

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде не проти побачити у таборі каталонців Неймара та Антуана Грізманна.

Ернесто Вальверде погодився з клубом щодо запрошення у команду форварда ПСЖ Неймара та нападника Атлетіко Антуана Грізманна, повідомляє Sport.es.

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55-річний фахівець запевнив босів "блаугранас", що зможе максимально інтегрувати обох гравців у схему команди, зберігаючи при цьому баланс між атакою та обороною.

Перехід Грізманна з Атлетіко в Барселону може відбутись вже найближчим часом, тоді як щодо трансферу Неймара перемовини відбуваються значно важче.

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