Отец Неймара проведет переговоры с Барселоной – Бавария как катализатор долгожданного возвращения

Трансферная сага с возвращением Неймара на Камп Ноу, похоже, вскоре завершится. От перехода может получить выгоду также мюнхенская Бавария.

Авторитетный испанский журналист Марсело Бехлер, который два года назад пошагово освещал переход Неймара в ПСЖ, делится новыми деталями для Esporte Interativo о возможном возвращении бразильца в столицу Каталонии. По его информации, уже во вторник отец Неймара встретится в Барселоне с Андре Кури, который отвечает в испанском клубе за латиноамериканский рынок.

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Отмечается, что встреча состоится с целью ускорения трансфера. Также стороны планируют обсудить условия, которые могут устроить ПСЖ. Поскольку французский клуб решительно настроен отпустить Неймара исключительно за деньги, не будет предусматривать никакого обмена игроками. Хотя парижанам предлагали на выбор ряд футболистов (Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Усман Дембеле или Филиппе Коутиньо).

Такой ход событий мог бы значительно усложнить для Барселоны эту операцию. Однако на помощь каталонцам может прийти Бавария. Дело в том, что мюнхенцы готовы выкупить контракт Усмана Дембеле, сообщает Kicker. Деньги от этого трансфера помогут каталонцам вернуть Неймара и избежать проблем с соблюдением правил финансового фэйр-плей.

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Для Баварии подписание Дембеле стало приоритетом после того, как не удалось договориться с Манчестер Сити о переходе Лероя Сане. Действующий чемпион Германии готов выложить за француза кругленькую сумму. Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже начал переговоры с агентом Усмана и готов дождаться, пока Барселона объявит о трансфере Неймара или Антуана Гризманна. Ожидается, что это станет козырем в торгах с каталонцами, и при переходе Дембеле не придется платить больше, чем 100 тысяч евро.

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