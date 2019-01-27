toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Вальверде назвал приоритетной турнир для Барселоны в нынешнем сезоне

27 января 00:53 264 Читати українською
Вальверде назвал приоритетной турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Эрнесто Вальверде / фото из соцсетей

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о важности ротации в матчах Кубка Испании.

"Сейчас имеет значение только воскресный матч с Жироной. Посмотрим, что будет после этого. Многие говорят о ротации, но, как правило, это происходит, когда команда проигрывает.

Эль Классико будущего: Лунин, де Йонг, Дембеле, Винисиус и другие молодые звезды Реала и Барселоны

В прошлом сезоне мы меняли состав в матчах Кубка Испании с Сельтой и Эспаньолом, но все вспомнили об этом только после поражения во второй встрече.

Полузащита в игре с Севильей была той же, что и в матче с Хетафе в Примере. Защита была сильной. Мы сделали несколько изменений в атаке, но в прошлом году мы делали то же самое и в итоге выиграли Кубок.

Севилья – Барселона: тактическая победа Пабло Мачина, слабость обороны каталонцев и неудачный дебют Боатенга

Результат матча с Севильей был неудовлетворительным, и мы постараемся отыграться. Но я могу без всяких сомнений заявить, что приоритетным турниром для нас являетсяПримера", – цитирует Вальверде Sport.es.

Кубок Испании1/4 финала, первые матчи

Севилья - Барселона: Среда 23 января 2019

Севилья
Матч окончен
2 : 0
Барселона
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Севилья - Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук