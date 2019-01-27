Вальверде назвал приоритетной турнир для Барселоны в нынешнем сезоне

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о важности ротации в матчах Кубка Испании.

"Сейчас имеет значение только воскресный матч с Жироной. Посмотрим, что будет после этого. Многие говорят о ротации, но, как правило, это происходит, когда команда проигрывает.

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В прошлом сезоне мы меняли состав в матчах Кубка Испании с Сельтой и Эспаньолом, но все вспомнили об этом только после поражения во второй встрече.

Полузащита в игре с Севильей была той же, что и в матче с Хетафе в Примере. Защита была сильной. Мы сделали несколько изменений в атаке, но в прошлом году мы делали то же самое и в итоге выиграли Кубок.

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Результат матча с Севильей был неудовлетворительным, и мы постараемся отыграться. Но я могу без всяких сомнений заявить, что приоритетным турниром для нас являетсяПримера", – цитирует Вальверде Sport.es.