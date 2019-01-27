Вальверде назвав пріоритетний турнір для Барселони в нинішньому сезоні

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про важливість ротації в матчах Кубка Іспанії.

"Зараз має значення тільки недільний матч з Жироною. Подивимося, що буде після цього. Багато хто говорить про ротацію, але, зазвичай, це відбувається, коли команда програє.

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У минулому сезоні ми змінювали склад в матчах Кубка Іспанії з Сельтою і Еспаньйолом, але всі згадали про це лише після поразки у другій зустрічі.

Півзахист в грі з Севільєю був тим же, що і в матчі з Хетафе в Прімері. Захист був сильним. Ми зробили кілька змін в атаці, але в минулому році ми робили те ж саме і в підсумку виграли Кубок.

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Результат матчу з Севільєю був незадовільним, і ми постараємося відігратися. Але я можу без всяких сумнівів заявити, що пріоритетним турніром для нас є Прімера", – цитує Вальверде Sport.es.