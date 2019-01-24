Севилья – Барселона: тактическая победа Пабло Мачина, слабость обороны каталонцев и неудачный дебют Боатенга

Севилья благодаря голам Пабло Сарабии и Виссама Бен-Еддера одолела Барселону в первом матче 1/4 финала Кубка Короля.

Кубок Испании 2018/2019, 1/4 финала, первый матч

Севилья – Барселона – 2:0

Голы: Сарабия, 58, Бен-Еддер, 76

На первый матч четвертьфинала Кубка Короля оба тренера решили не выставлять сильнейший свой состав. Кроме традиционной ротации вратарей, места в старте не нашлось лидерам Севильи Франку Васкесу и Андре Силве, а со стороны каталонцев не вышли Лео Месси (вообще отсутствовал в заявке), Луис Суарес и Фелипе Коутинью – а также травмированный Усман Дембеле. Зато в основе Барсы появился новичок Кевин-Принс Боатенг.

Первый тайм получился очень скупым на моменты. Команды занимались позиционной борьбой и перетаскиванием инициативы, однако реально голевых эпизодов было мало. В составе Севильи выделялся Бен-Еддер: так, на 36-й минуте он убрал в штрафной гостей трёх игроков, после чего неточно пробил в дальнюю девятку, а на 44-й потерял супершанс, с нескольких метров попав в Силессена. Кроме того, через минуту он попытался замкнуть подачу с правого фланга ударом боковыми ножницами, но попытка вышла неудачной. Барселона также могла забить в конце тайма: так, на 41-й минуте Малком получил разрезную передачу от Артура, вышел один на один с Сориано, обошел его, однако не попал в пустые ворота!

Второй тайм начался примерно так же, как и первый, хотя Барселона выглядела на порядок агрессивнее. На 50-й минуте каталонцы могли претендовать на пенальти после того, как при подаче Аленьи Серхи Гомес сыграл рукой – арбитры пропустили этот эпизод. После этого Севилья проснулась: на 57-й минуте Амаду пробил с линии штрафной в сантиметрах от ближней девятки, а через минуту Промес накрутил Пике на левом фланге и подал в зону возле дальней штанги, откуда Пабло Сарабия пробил в противоход Силессену – 1:0. На 61-й андалусийцы могли и удвоить своё преимущество: Промес на левом краю классно развернулся и навесил на Банегу, а тот завершил подачу ударом головой с нескольких метров – над перекладиной!

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Эрнесто Вальверде отреагировал мгновенно, выпустив на поле Луиса Суареса и Фелипе Коутинью. Уже через минуту они организовали шикарный момент, который завершился ударом бразильца из зоны между центрбеками на линии штрафной – выше ворот! Впрочем, на этом острота у ворот Севильи завершилась, на что Пабло Мачин ответил атакующей заменой, выпустив на поле Андре Силву. Неожиданно это принесло успех: на 76-й минуте он протащил мяч через центр поля и отдал влево на Банегу, а тот прострелил на дальнюю штангу – туда как раз пришел Бен-Еддер, закатив мяч в пустой ближний угол. Счёт 2:0, однако, мог продержаться недолго, ведь Луис Суарес мощным ударом на 81-й минуте пробил в сантиметрах от каркаса ворот.

Последние 10 минут встречи прошли при ощутимом преимуществе хозяев, однако превратить свои моменты в третий гол им не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Севильи со счетом 2:0, однако всё решится в ответном матче на Камп Ноу.

Барселона: не те игроки в не той схеме

Обе команды вышли в традиционных расстановках – 3-5-2 у Севильи против 4-3-3 у Барсы. И Пабло Мачин, и Эрнесто Вальверде провели ротацию, однако последний сделал её более масштабной, придержав Месси, Суареса, Коутинью и Альбу, а в атаке поставив тройку Аленья – Боатенг – Малком. Таким образом, у каталонцев была абсолютно несыгранная атака с явным недостатком индивидуального класса. Результат эксперимента оказался катастрофическим.

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Весь матч не покидало впечатление, будто Барселоне не хватает футболиста. Так оно и было, ведь пятёрка хавбеков Севильи всегда имела большинство над центральной тройкой гостей. Это осложнялось агрессивным прессингом Бен-Еддера и Промеса, которые давили на защитников и заставляли Ракитича возвращаться назад на помощь.

В результате при позиционной атаке Барселона теряла футболиста в каждом из звеньев. Ракитич вынужден был продвигать мяч со своей половины поля, а для насыщения центра туда начали смещаться крайние нападающие. Это, в свою очередь, облегчало задачу защитникам Севильи.

В теории, сложным построением андалусийцев можно было манипулировать за счёт грамотных перемещений, однако здесь сказались класс и сыгранность футболистов Барсы. Так, Дембеле, располагаясь выше других, всегда получал мяч и ракетой летел к воротам, обыгрывая защитников по одному. Малком же в подобных ситуациях часто тормозил, что негативно сказывалось на подключениях Серхи Роберто – за матч он не сделал ни одной острой передачи.

Лишь однажды стартовая формация Барселоны развалила оборону Севильи. На 41-й минуте Боатенг грамотно потянул за собой двух центрбеков, Роберто нагрузил фланг Эскудеро, а Малком освободился от опеки последнего, быстро заскочив за спину Гомесу и вырвавшись один на один. Впрочем, в этой ситуации очень спутал карты Аленья, который оказался в центре поля – центрхавы Севильи на мгновение потеряли понимание, кто за кем следит, позволив Артуру выполнить разрезную передачу.

С выходом на поле Суареса ситуация впереди изменилась, ведь Луис хорошо выбирал позиции и принимал интересные решения мгновенно. Сразу же по замене он выиграл верховую борьбу, сбросил мяч на Коутинью и в ситуации 3-в-3 моментально побежал влево, освобождая пространство для Фелипе. Затем он получил передачу, потерял её, сразу же отобрал и вновь создал большинство. Такой объём работы за одну минуту и ​​такая эффективность решений Боатенгу в этом матче и не снилась.

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Впрочем, преимущество игроков Севильи в центре поля никуда не делось, поэтому усилия Суареса быстро стухли. В подобном положении идеально переворачивает игру футболист, который умеет быстро продвигать мяч вперёд под прессингом двух-трёх соперников – Лео Месси. Севилья – его любимая "жертва", но каталонский Гений не попал даже на скамейку запасных. При его отсутствии можно было испытать переход на схему в одного форварда или даже в три защитника, что гарантировало бы большее количество футболистов в центре, но и такие меры тренер Барселоны не предпринял – хотя, учитывая состав, данный поединок был для него экспериментальним.

Таким образом, Эрнесто Вальверде потерпел справедливое тактическое поражение, обусловленное невозможностью достичь преимущества в середине поля, недостаточной сыгранностью состава и нехваткой класса на ключевых участках. Севилья нейтрализовала нападение Барселоны и могла сама эффективно атаковать – благо, ресурс у неё для этого отличный.

Севилья была в самое слабое место

Нейтрализовав атаку каталонцев, Севилья должна была развить успех. Пабло Мачин не стал изобретать велосипед, а пошел по пути, которым Барсу пытается бить каждый соперник – высоким прессингом и контратаками через зоны крайних защитников.

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В позиционной фазе андалусийцы старались максимально нагрузить фланги обороны, регулярно забегая за спины и создавая ситуации, в которых соперник не имеет численного превосходства или уступает. Подобные трюки тяжко сказывались на обороне Барселоны – так, Семеду и Роберто не сделали ни одного отбора, причем Нельсон ещё и дважды позволил себя обыграть один в один. Качество работы в единоборствах также ужасно: Семеду проиграл 7 из 14 эпизодов, Роберто – 8 из 17, Пике – 6 из 14, а Ленгле – 5 из 8.

Впрочем, главным оружием Севильи были контратаки, в которых проблема флангов Барселоны раскрывалась наиболее сильно. В основном, в оборону возвращался только Ракитич, однако он банально не успевал перекрыть все варианты передач. Особенно доставалось Пике, который регулярно вынужден был страховать Серхи Роберто, оставаясь при этом в ситуации 1-в-1 или 2-в-1. Собственно, Севилья так и забила первый гол: на 58-й Роберто вырвался вперёд, мяч получил Квинси, который тут же убрал Жерара на дриблинге. Ленгле и Семеду сместились, и Сарабия забил гол из свободной зоны.

Второй гол – классика пропущенных голов Барселоны. Семеду в очередной раз банально не успел вернуться назад. Андре Силва даже дал португальцу шанс, усложнив ситуацию смещением в центр, но Нельсон всё равно не пришёл в штрафную.

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Эта слабость появляется у Барселоны в каждом матче – так, на выходных после подобных ошибок Леганес едва не забрал очки на Камп Ноу. В общем, это типичная проблема для схемы в четыре защитника, но Барселона страдает от неё едва ли не больше всех в Европе.

Боатенг: неудачный дебют за Барселону

Кевин-Принс статистически ужасно дебютировал в футболке Барселоны, за 63 минуты не сделав ни одного удара по воротам, отдав лишь одну обостряющую передачу и проиграв 6 из 12 единоборств. Большую часть матча Боатенг оставался незаметным, а его замена выглядела абсолютно логичной.

Впрочем, не следует строго судить ганца за первый блин. Невнятная форма Кевина-Принса объясняется, в первую очередь, несыгранностью: теоретически он делал именно то, что от него требовалось, отходя повыше и обыгрываясь с партнёрами – нападающий отдал 20 передач (71% точности) и однажды разумно создал пространство для Малкома. Впрочем, его партнеры по атаке действовали инертно, а Карлес Аленья вообще больше времени проводил в центре, нежели на традиционной позиции Коутинью. В условиях, когда в середине Севилья имеет большинство, вариантов для обострения у Боатенга оставалось мало.

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Кевину-Принсу пришлось исполнять Суареса, играя на линии с защитниками и пытаясь открыться под передачу, однако это у него получалось просто ужасно. Кьяер и компания легко контролировали медленные прогнозируемые движения ганца, регулярно оставляя его в офсайдной ловушке.

Боатенг провалился на Рамон Санчес Писхуан, однако на нём рано ставить крест. Он хорошо вписывается в игровой стиль Барсы, ведь умеет создавать пространство для партнёров и играть в оттяжке. На ганца интересно посмотреть в связке с Суаресом и Месси, хотя вообще-то он явный резервист и должен помогать разрушать автобусы из середины таблицы. Севилья показала, что ему надо ещё поучиться.