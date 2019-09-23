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Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие

10:43 248 Читати українською
Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие
Эрнесто Вальверде / EFE

Наставник испанской Барселоны Эрнесто Вальверде может быть уволен с должности уже через неделю.

 

55-летний специалист может стать безработным уже в этом месяце, сообщает AS.

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По информации издания, судьба Вальверде зависит от результатов Барсы в двух ближайших матчах. Если в поединках против Вильярреала на Камп Ноу (24 сентября) и Хетафе на выезде (28 сентября) каталонцы потеряют очки, то баску укажут на дверь, несмотря на действующий до лета 2020 года контракт.

Напомним, что Эрнесто Вальверде оказался под шквалом критики после неудачного старта Барселоны в сезоне 2019/20. "Блаугранас" под его руководством дважды проиграли в пяти стартовых турах Примеры, а также бледно сыграли против Боруссии Д (0:0) в Лиге чемпионов.

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Испания Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона - Вильярреал Хетафе - Барселона Барселона Барселона
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