Вальверде может уйти из Барселоны – есть одно условие

Наставник испанской Барселоны Эрнесто Вальверде может быть уволен с должности уже через неделю.

55-летний специалист может стать безработным уже в этом месяце, сообщает AS.

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По информации издания, судьба Вальверде зависит от результатов Барсы в двух ближайших матчах. Если в поединках против Вильярреала на Камп Ноу (24 сентября) и Хетафе на выезде (28 сентября) каталонцы потеряют очки, то баску укажут на дверь, несмотря на действующий до лета 2020 года контракт.

Напомним, что Эрнесто Вальверде оказался под шквалом критики после неудачного старта Барселоны в сезоне 2019/20. "Блаугранас" под его руководством дважды проиграли в пяти стартовых турах Примеры, а также бледно сыграли против Боруссии Д (0:0) в Лиге чемпионов.

Вальверде вбиває Барселону – це гірше, ніж американські гірки, де значно більше шансів вижити