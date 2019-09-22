Хави отреагировал на слухи о своем возвращении в Барселону

Бывший игрок Барселоны, а ныне тренер катарского клуба Аль-Садд Хави Эрнандес признался, что мечтает вернуться в каталонский клуб.

"У меня есть ощущение, что люди многого от меня ждут. С одной стороны, мне нравится, когда меня называют следующим тренером Барселоны, но с другой, это тяжелая ноша.

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Мне было очень трудно уйти из Барселоны и не менее сложно будет вернуться. Однако у меня есть большая мечта", – сказал Хави в интервью каталонской газете Ara.

Отметим, что в октябре Аль-Садд будет играть в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.

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