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Хави отреагировал на слухи о своем возвращении в Барселону

14:19 39 Читати українською
Хави отреагировал на слухи о своем возвращении в Барселону
Хаві Ернандес / Фото з відкритих джерел

Бывший игрок Барселоны, а ныне тренер катарского клуба Аль-Садд Хави Эрнандес признался, что мечтает вернуться в каталонский клуб.

"У меня есть ощущение, что люди многого от меня ждут. С одной стороны, мне нравится, когда меня называют следующим тренером Барселоны, но с другой, это тяжелая ноша.

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Мне было очень трудно уйти из Барселоны и не менее сложно будет вернуться. Однако у меня есть большая мечта", – сказал Хави в интервью каталонской газете Ara.

Отметим, что в октябре Аль-Садд будет играть в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.

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Теги
Испания Барселона Барселона Аль Садд Аль Садд Хави Эрнандес Хави Эрнандес
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