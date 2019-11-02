Вальверде: Мне никто не предлагал отказаться от зарплаты ради возвращения Неймара

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что игроки каталонского клуба были готовы отказаться от части зарплаты для того, чтобы у клуба были средства на приобретение форварда ПСЖ Неймара.

"Не знал, что игроки готовы снизить зарплату, чтобы Неймар мог вернуться. Мне никто ничего подобного не предлагал", – цитирует наставника Mundo Deportivo.

Пике: Игроки Барселоны были готовы отказаться от зарплаты за год ради трансфера Неймара

Информацию об отказе от зарплаты озвучил защитник "сине-гранатоваих" Жерар Пике. По его словам, футболисты были готовы один год играть бесплатно.

Напомним, Неймар покинул Барселону летом 2017 года и перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро. Контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Прошлым летом Неймар открыто заявлял о желании покинуть ПСЖ.

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