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Пике: Игроки Барселоны были готовы отказаться от зарплаты за год ради трансфера Неймара

10:30 25 Читати українською
Пике: Игроки Барселоны были готовы отказаться от зарплаты за год ради трансфера Неймара
Жерар Пике / Marca

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал об отношении его одноклубников к трансферу Неймара в ПСЖ и на что они были готовы ради его возвращения в "блаугранас".

"Мы спрашивали у президента Барселоны, можем ли мы изменить условия наших контрактов, потому что знали, что существует проблема с финансовым фэйр-плей... Поэтому мы сказали президенту: "Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, мы могли бы заработать это во второй, третий или четвертый год наших контрактов".

Переговоры Неймара и ПСЖ по новому контракту заблокированы

В конце концов мы хотим помогать клубу, а в этом случае мы хотели помочь клубу избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Вместо того, чтобы уменьшать нашу зарплату, речь шла о поиске способа помочь клубу подписать Неймара, сделать это возможным. На тот момент руководство считало, что это хорошая идея, но потом возникли другие проблемы.

Может ли Неймар вернуться в Барселону? В футболе все может случиться, и с каждым годом это становится все более очевидным. Мы говорили Неймару: "Ты идешь в золотую тюрьму". Но в футболе все может случиться, и может оказаться, что двери будут открыты", – цитирует Пике Cadena Ser.

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