Вальверде: Мені ніхто не пропонував відмовитися від зарплати заради повернення Неймара

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував інформацію про те, що гравці каталонського клубу були готові відмовитися від частини зарплати для того, щоб у клубу були кошти на придбання форварда ПСЖ Неймара.

"Не знав, що гравці готові знизити зарплату, щоб Неймар міг повернутися. Мені ніхто нічого подібного не пропонував", – цитує наставника Mundo Deportivo.

Піке: Гравці Барселони були готові відмовитись від зарплати за рік заради трансферу Неймара

Інформацію про відмову від зарплати озвучив захисник "синьо-гранатоваих" Жерар Піке. За його словами, футболісти були готові один рік грати безкоштовно.

Нагадаємо, Неймар покинув Барселону влітку 2017-го і перейшов у ПСЖ за 222 мільйони євро. Контракт гравця з парижанами розрахований до літа 2022 року. Минулого літа Неймар відкрито заявляв про бажання покинути ПСЖ.

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