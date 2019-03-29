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Вальверде: Месси готов к игре с Эспаньолом

17:46 28 Читати українською
Вальверде: Месси готов к игре с Эспаньолом
Эрнесто Вальверде / BT Media

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 29 тура Ла Лиги против Эспаньола.

"Я не смотрел телешоу, куда пригласили Пике. Однако рано или поздно я узнаю, что он там говорил. Это была комедийная передача, и я понимаю, что Пике давал остроумные ответы. Тем не менее, завтра нас ждет серьезный матч.

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Впереди дерби, и это нас мотивирует. Сейчас начинается решающая часть сезона, и нам предстоит сыграть три матча за неделю. Мы знаем, что нас ждет. Каждая встреча очень важна, и у нас мало времени на отдых.

Мы считаем, что Месси полностью готов к игре. У него был дискомфорт, но мы стараемся вернуть его в состав. Месси дали несколько дней отдыха.

Мы будем осторожны с ним, потому что его участие в конце сезона очень важно. Вчера у него были небольшие проблемы, но мы следим за ситуацией", – цитирует Вальверде Marca.

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