"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі

Аргентина сенсаційно поступилась Венесуелі після повернення Ліонеля Мессі, на якого знову спустили усіх собак через черговий провал.

Якщо б кожне футбольне суспільство можна було описати одним реченням, то аргентинцям ідеально підійшло б гасло "вони досі сумніваються в Мессі". Мабуть, найкращий гравець сучасності повернувся до табору "альбіселестес" вперше після російського Мундіалю, щоб знову відчути на собі специфічну "любов" своїх співвітчизників. Після поразки на Ванда Метрополітано Лео зайвий раз пересвідчився, що його завжди робитимуть винним, навіть тоді, коли він цього зовсім не заслуговує.

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

Це був звичайнісінький контрольний матч для національної збірної, яка після провалу на ЧС-2018 оголосила про початок масштабної перебудови. На товариські поєдинки проти Венесуели та Марокко Ліонель Скалоні не викликав цілий ряд зіркових ветеранів. За дверима "альбіселестес" опинились, зокрема, Гонсало Ігуаїн, Серхіо Агуеро та Евер Банега. Звісно, що у такій ситуації вся увага була прикута до Мессі, який буквально вилазив зі шкіри, щоб довести усьому світу свою безумовну відданість футболці національної збірної. Лео дуже часто брав на себе, йшов на трьох-чотирьох суперників, щоб нівелювати тактичну неповноцінність власної команди, відпрацьовував ззаду... і вже вкотре піддався нищівній критиці.

