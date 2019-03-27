"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі

Аргентина сенсаційно поступилась Венесуелі після повернення Ліонеля Мессі, на якого знову спустили усіх собак через черговий провал.

Якщо б кожне футбольне суспільство можна було описати одним реченням, то аргентинцям ідеально підійшло б гасло "вони досі сумніваються в Мессі". Мабуть, найкращий гравець сучасності повернувся до табору "альбіселестес" вперше після російського Мундіалю, щоб знову відчути на собі специфічну "любов" своїх співвітчизників. Після поразки на Ванда Метрополітано Лео зайвий раз пересвідчився, що його завжди робитимуть винним, навіть тоді, коли він цього зовсім не заслуговує.

Аргентина після повернення Мессі у збірну поступилася Венесуелі

Це був звичайнісінький контрольний матч для національної збірної, яка після провалу на ЧС-2018 оголосила про початок масштабної перебудови. На товариські поєдинки проти Венесуели та Марокко Ліонель Скалоні не викликав цілий ряд зіркових ветеранів. За дверима "альбіселестес" опинились, зокрема, Гонсало Ігуаїн, Серхіо Агуеро та Евер Банега. Звісно, що у такій ситуації вся увага була прикута до Мессі, який буквально вилазив зі шкіри, щоб довести усьому світу свою безумовну відданість футболці національної збірної. Лео дуже часто брав на себе, йшов на трьох-чотирьох суперників, щоб нівелювати тактичну неповноцінність власної команди, відпрацьовував ззаду... і вже вкотре піддався нищівній критиці.

Leo Messi vs. Venezuela | Another good performance overshadowed by his underperforming teammates | pic.twitter.com/qjE3bYcnt8 — ‏ Zay (@DembouzzFCBV3) 23 березня 2019 р.

Володар п'яти "Золотих м'ячів" знову опинився на "лаві підсудних", де змушений вислуховувати необгрунтовані закиди від уболівальників, телевізійних експертів або колишніх футболістів. "Марадона ніколи не пропустив би матч з Марокко", "капітан не повинен залишати команду", "чому він повернувся в Барселону, якщо його товариші залишились в Мадриді" – це лише одні з небагатьох звинувачень на адресу Лео, які найчастіше зустрічаються у соціальних мережах. Звісно, що дорікання на кшталт "не співає гімн" та "не спілкується з пресою" також нікуди не поділились.

Для аргентинців все очевидно – у будь-якій незрозумілій ситуації киваємо пальцем у бік Мессі. Хоча, на Метрополітано у складі "альбіселесте" з'явилось аж 7 нових футболістів (Паредес, Ло Чельсо, Лісандро Мартінес, Лаутаро Мартінес, "Піті" Мартінес, Фойт та Монтіель), які жодного разу не виходили з "блохою" зі старту в чотирьох матчах ЧС-2018.

Чому ж Аргентина так безжально критикує Лео після кожного наступного провалу? Якщо аргентинські економісти не знають, як пояснити ендемічну інфляцію країни, яка у 2018 році досягла 48%, то справедливе обгрунтування регулярних підозр щодо Мессі, здається, вимагає ще більших зусиль, іронічно пише El Pais. "Коли щось не працює належним чином, ми завжди шукаємо винного. Нам потрібен такий собі лиходій, якого можна було б звинуватити у всіх людських гріхах. Кожного разу аргентинці намагаються знайти причину поразки в одній окремій людині", – захищає головну зірку Барселони екс-футболіст збірної Аргентини, а нині експерт на телебаченні Дієго Латорре.

"Нашим фанам властиве надмірне хвилювання. Вони не терплять занепаду місцевого футболу. Це щось схоже до "синдрому Мараканасо". Якщо уругвайці вже 60 років живуть думками про свою останню перемогу на чемпіонаті світу, то ми, аргентинці, досі не оговтались від тріумфу на Мундіалі 1986-го", – додає соціолог Пабло Алабарсес.

Натомість керманич збірної Аргентини з баскетболу Серхіо Ернандес вважає, що критика Мессі допомагає деяким експертам підвищити власний рейтинг: "Використовувати соціальні мережі, щоб погано говорити про Лео, властиво тим, хто прагне привернути до себе увагу. Для них – це ще один спосіб отримати запрошення на телебачення або просто вийти з тіні". До цієї когорти журналістів відносять, зокрема, одіозного телеведучого Мартіна Лібермана, який не упускає найменшої нагоди, щоб "уколоти" Мессі. Лишень стало відомо, що Лео пропустить поєдинок з Марокко через невеличке пошкодження, як горе-експерт звинуватив капітана "альбіселесте" у брехні. Мовляв, він просто не захотів летіти з командою у Африку, побоюючись за власне здоров'я перед матчами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"ES GRAVÍSIMO HACER MENTIR AL CUERPO MÉDICO DE LA SELECCIÓN POR MESSI"#DebateFinalFOX - @libermanmartin aclaró que no es culpa de Leo, pero que el jugador "fue sólo por un compromiso comercial".



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Крім цього, Серхіо Ернандес відзначає соціальні негаразди Аргентини, які сильно впливають на ставлення до Мессі та інших зірок: "Ця країна має дуже багато проблем. Від футболістів вимагають лише перемог, бо втішити людей якимось іншим чином інколи просто неможливо".

Інституційна криза у Федерації футболу Аргентини, яка тягнеться роками, також не грає на руку Мессі. "Він був найкращим гравцем команди Скалоні у матчі проти Венесуели, але цього замало, щоб втамувати спрагу аргентинського народу. У збірній Лео страждає від регулярної зміни тренерів, керівників і занепаду самої системи. Тоді як Барселона дає йому можливість працювати у комфортних умовах", – говорить Латорре.

Схожої думки дотримується і легендарний аргентинський фахівець Сесар Луїс Менотті, який вважає, що Мессі взагалі не потрібно було викликати на березневі спаринги: "Зараз не найкращий момент для цього. Я бачу, що Лео емоційно втомлений. Він хоче демонструвати у збірній свою найкращу гру, однак на ньому занадто багато відповідальності".

Ще одна велика проблема Мессі – Дієго Марадона. Практично після кожного фіаско Лео нагадують про подвиги свого скандального попередника, який, на думку багатьох, мав значно тісніший зв'язок з національною командою. "Марадона перетворився на месника цілої країни завдяки своїм голам у ворота Англії, акурат через чотири роки після Фолклендської війни. Його підносять до рівня богів. Лео став заручником "синдрому Марадони". Від нього, як найкращого гравця світу, також вимагають великих перемог. Це вплив аргентинської футбольної культури", – зазначає Алабарсес.

Серхіо Ернандес, підводячи риску, закликає припинити цькування Мессі: "Нас хочуть переконати, що він – футбольний обман. Мовляв, Лео негативно впливає на збірну Аргентини. Але ж це абсурдно!. Мовчазна більшість у цій країні перебуває на його боці. Як взагалі можна сумніватись у Мессі...?".

Володимир Лесько, за матеріалами El Pais

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