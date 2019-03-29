Месси назвал 5-х лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер "блаугранас" Лионель Месси назвал лучших футболистов в современном футболе.

"Жаль, что Роналду покинул Ла Лигу, ведь он добавлял престижа чемпионату Испании. Хотя мне было тяжело смотреть, как он выигрывает титулы.

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Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Мбаппе, Неймар, Азар, Суарес и Кун (Агуэро – прим.)", – передает слова Месси Marca.

Вторая молодость Месси: он превзошел целые клубы и идет на "вечный рекорд", который сам поставил