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Вальверде: Мессі готовий до гри з Еспаньйолом

17:46 80 Читать на русском
Вальверде: Мессі готовий до гри з Еспаньйолом
Ернесто Вальверде / BT Media

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився очікуваннями від матчу 29 туру Ла Ліги проти Еспаньйола.

"Я не дивився телешоу, куди запросили Піке. Однак рано чи пізно я дізнаюся, що він там говорив. Це була комедійна передача, і я розумію, що Піке давав жартівливі відповіді. Проте, завтра нас чекає серйозний матч.

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Попереду дербі, і це нас мотивує. Зараз починається вирішальна частина сезону, і нам належить зіграти три матчі за тиждень. Ми знаємо, що нас чекає. Кожна зустріч дуже важлива, і у нас мало часу на відпочинок.

Ми вважаємо, що Мессі повністю готовий до гри. У нього був дискомфорт, але ми намагаємося повернути його до складу. Мессі дали кілька днів відпочинку.

Ми будемо обережні з ним, тому що його участь в кінці сезону дуже важлива. Вчора у нього були невеликі проблеми, але ми стежимо за ситуацією", – цитує Вальверде Marca.

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