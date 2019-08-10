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Вальверде: Я не знаю, останется ли Ракитич в Барселоне

14:36 50 Читати українською
Вальверде: Я не знаю, останется ли Ракитич в Барселоне
Иван Ракитич / Reuters

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о будущем своего подопечного Ивана Ракитича, которого связывают слухи с возможным уходом из клуба.

"Ракитич – важный игрок для Барселоны. Его уход из клуба может произойти и в этом году. У меня нет гарантий, что он на 100% останется нашим игроком в этом сезоне.

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Я не знаю, останется ли он, но мы рассчитываем на него, как и на других игроков", – приводит слова Вальверде Sky Sports.

В прошлом сезоне Ракитич провел в составе Барселоны 54 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и 10 ассистами.

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Теги
Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Барселона Барселона Испания Иван Ракитич Иван Ракитич
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