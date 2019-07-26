Интер стал главным претендентом на Ракитича

Полузащитник испанской Барселоны Иван Ракитич вскоре может оказаться в миланском Интере.

Хорват смирился с необходимостью искать новый клуб, сообщает Diario Sport.

"Пушка" от Ракитича в видеообзоре матча Барселона – Челси – 1:2

По информации издания, в данный момент лучшее предложение Ракитич получил от Интера. У хавбека есть еще 2 года по контракту с Барселоной, но, похоже, не входит в планы тренерского штаба "блаугранас" во главе с Эрнесто Вальверде. За последний год каталонцы подписали сразу трех исполнителей в центр поля – Видаля, Артура и де Йонга. На Джузеппе Меацца на Ракитича рассчитывает лично наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

В сезоне 2018/19 Иван Ракитич провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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