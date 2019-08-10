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Вальверде: Я не знаю, чи залишиться Ракітіч в Барселоні

14:34 63 Читать на русском
Вальверде: Я не знаю, чи залишиться Ракітіч в Барселоні
Іван Ракітіч / Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про майбутнє свого підопічного Івана Ракитича, якого чутки пов'язують з можливим відходом з клубу.

"Ракітіч – важливий гравець для Барселони. Його відхід з клубу може статися і в цьому році. У мене немає гарантій, що він на 100% залишиться нашим гравцем в цьому сезоні.

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Я не знаю, чи залишиться він, але ми розраховуємо на нього, як і на інших гравців", – наводить слова Вальверде Sky Sports.

У минулому сезоні Ракітіч провів у складі Барселони 54 матчі в усіх турнірах, відзначившись 5 голами та 10 асистами.

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Теги
Іван Ракітіч Іван Ракітіч Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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