Вальверде: Барселона должна помочь Дембеле

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью в матче против Атлетико (1:1) и в частности выделил Усмана Дембеле, который отметился голом.

"Я не знаю, есть ли игроки Атлетико нашими главными соперниками, но они точно претенденты на титул. Мы хотели выиграть и провели много времени на половине поля соперника. Нам не хватило искры в атаке, но мы должны отметить то, как Атлетико защищается. Очень трудно найти свободное пространство. Нам есть еще что улучшать в нашей игре.

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У Дембеле есть уверенность в себе, хорошая игра один на один с соперником, отличный удар, личность. Мы должны помочь ему раскрыть весь его талант", – цитирует Вальверде издание Goal.

После 13-ти туров Ла Лиги Барселона возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 25 очков.

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