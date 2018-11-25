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Атлетико – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

09:16 149 Читати українською
Атлетико – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
Атлетико – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Атлетико и Барселона разошлись миром 1:1 в 13-м туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Барселона.

Испания. Примера, 13-й тур

Атлетико – Барселона – 1:1

Голи: Діего Коста, 77 – Дембеле, 90

Диего Коста вывел "матрасников" вперед в середине второго тайма, забив в матче Примеры впервые за 9 месяцев. Однако Усман Дембеле в конце поединка сумел спасти каталонцев от поражения.

Барселона вырвала драматическую ничью с Атлетико – Коста забил впервые за 9 месяцев в Примере

Барселона набирает 25 очков, у Атлетико 24. Севилья имеет шанс отвоевать лидерство чемпионата Испании – нужно просто обыграть в воскресенье Вальядолид в родных стенах.

Испания13 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
1 : 1
Барселона
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