Вальверде: Барселона повинна допомогти Дембеле

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував нічию в матчі проти Атлетіко (1:1) та зокрема виділив Усмана Дембеле, який відзначився голом.

"Я не знаю, чи є гравці Атлетіко нашими головними суперниками, але вони точно претенденти на титул. Ми хотіли виграти і провели багато часу на половині поля суперника. Нам не вистачило іскри в атаці, але ми повинні відзначити те, як Атлетіко захищається. Дуже важко знайти вільний простір. Нам є ще що покращувати в нашій грі.

Атлетіко – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У Дембеле є впевненість в собі, гарна гра один на один з суперником, відмінний удар, особистість. Ми повинні допомогти йому розкрити весь його талант", – цитує Вальверде видання Goal.,

Після 13-ти турів Ла Ліги Барселона очолює турнірну таблицю, маючи в активі 25 очок.

Дембеле залежний від відеоігор – проспав тренування Барселони та збрехав, що у нього болить живіт