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Вальверде: Барселона повинна допомогти Дембеле

09:31 446 Читать на русском
Вальверде: Барселона повинна допомогти Дембеле
Ернесто Вальверде та Усман Дембеле, Фото Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував нічию в матчі проти Атлетіко (1:1) та зокрема виділив Усмана Дембеле, який відзначився голом.

"Я не знаю, чи є гравці Атлетіко нашими головними суперниками, але вони точно претенденти на титул. Ми хотіли виграти і провели багато часу на половині поля суперника. Нам не вистачило іскри в атаці, але ми повинні відзначити те, як Атлетіко захищається. Дуже важко знайти вільний простір. Нам є ще що покращувати в нашій грі.

Атлетіко – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У Дембеле є впевненість в собі, гарна гра один на один з суперником, відмінний удар, особистість. Ми повинні допомогти йому розкрити весь його талант", – цитує Вальверде видання Goal.,

Після 13-ти турів Ла Ліги Барселона очолює турнірну таблицю, маючи в активі 25 очок.

Дембеле залежний від відеоігор – проспав тренування Барселони та збрехав, що у нього болить живіт

Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Іспанія Атлетіко - Барселона Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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