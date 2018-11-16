Дембеле зависим от видеоигр – проспал тренировку Барселоны и соврал, что у него болит живот

Вингер Барселоны Усман Дембеле играл всю ночь в видеоигры, из-за чего проспал тренировку, и соврал, что у него болит живот.

Усман Дембеле отметился проявлением безответственности этой неделе. В среду, 14 ноября, француз пригласил к себе друзей, чтобы поиграть в видеоигры, сообщает AS.

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Они не обращали внимания на время и играли до поздней ночи. Усман забыл поставить будильник, а на 11:00 необходимо было быть на базе Барселоны на тренировке. В 11:30 делегат клуба Карлес Наваль позвонил французу, и тот, будучи испуганным, ответил, что у него болит живот.

Вечером к Дембеле пришел доктор и оказалось, что игрок уже чудом восстановился и в порядке.

На самом деле, 12 ноября между представителем футболиста и клуба состоялась встреча для решения проблемы с режимом. У Усмана есть водитель, который возит его на тренировки, но он не целый день с ним, также Дембеле уволил диетолога, которого предоставил ему клуб из-за пристрастия француза к фастфудам.

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