Валенсия установила статую болельщику с проблемами зрения – он не дожил до триумфа команды в Кубке Испании

Испанский клуб отблагодарил своего фаната Висенте Апарисио за верность на протяжении десятков лет.

Болельщик посещал домашние матчи "летучих мышей" на протяжении сорока лет несмотря на проблемы со зрением.

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Валенсия установила на трибунах Местальи специальную статую, которая увековечит легендарного поклонника клуба. Также было снято эмоциональное видео об истории "отношений" мужчины и левантийской команды.

К сожалению, Висенте так и не смог стать свидетелем триумфа Валенсии в Кубке Испании сезона 2018/19. Он умер два года назад.