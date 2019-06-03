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Фанати Ліверпуля спаплюжили символ Евертона після святкування перемоги в Лізі чемпіонів

19:42 232 Читать на русском
Фанати Ліверпуля спаплюжили символ Евертона після святкування перемоги в Лізі чемпіонів
Ліверпуль святкує перемогу в Лізі чемпіонів / The Times

Вболівальники Ліверпуля розмалювали вежу принца Руперта, зображену на емблемі "ірисок".

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Вболівальники Евертона виявили, що вежа принца Руперта – символ команди, який існує вже 232 роки – був розмальований графіті. Судячи з намальованих шестірок, скоріш за все, це справа рук фанатів Ліверпуля, передає The Sun.

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Прихильники Евертона в соцмережах вже проявляють своє роздратування щодо пошкодження історичної пам'ятки.

"Вони відзначають свою велику перемогу, і думають про нас? Не намагайтесь переконати нас в цьому".

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"Шок і незручність. Ідіоти, які зробили це, потребують допомоги".

Додамо, що вежа, яка знаходиться в декількох хвилинах ходьби від Гудісон Парк і Енфілда, стала не єдиним предметом, який був спаплюжений вандалами.

Нагадаємо, Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів 2018/19 в Тоттенхема (2:0) завдяки голам Салаха та Оріджі.

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Евертон Евертон Ліверпуль Ліверпуль Англія футбольні фанати Тоттенхем - Ліверпуль
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