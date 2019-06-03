Фанати Ліверпуля спаплюжили символ Евертона після святкування перемоги в Лізі чемпіонів

Вболівальники Ліверпуля розмалювали вежу принца Руперта, зображену на емблемі "ірисок".

Вболівальники Евертона виявили, що вежа принца Руперта – символ команди, який існує вже 232 роки – був розмальований графіті. Судячи з намальованих шестірок, скоріш за все, це справа рук фанатів Ліверпуля, передає The Sun.

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Прихильники Евертона в соцмережах вже проявляють своє роздратування щодо пошкодження історичної пам'ятки.

"Вони відзначають свою велику перемогу, і думають про нас? Не намагайтесь переконати нас в цьому".

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"Шок і незручність. Ідіоти, які зробили це, потребують допомоги".

Додамо, що вежа, яка знаходиться в декількох хвилинах ходьби від Гудісон Парк і Енфілда, стала не єдиним предметом, який був спаплюжений вандалами.

Нагадаємо, Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів 2018/19 в Тоттенхема (2:0) завдяки голам Салаха та Оріджі.

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