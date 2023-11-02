Валенсия не без проблем переиграла Логроньес в матче 1/64 Кубка Испании 2023/24. Результат игры и отчет о ней смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Испании 2023/24, 1/64 финала

Логроньес – Валенсия – 0:2

Голы: Госальбес, 45+1, Диего Лопес, 88

Яремчук попал в стартовый состав "летучих мышей" из-за травмы основного нападающего Уго Дуро. Соперником же стал представитель четвертого по силе дивизиона чемпионата Испании – Логроньес. Валенсия забила на 12 минуте, но арбитр заметил игру рукой Амаллы, поэтому отменил взятие ворот.

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Яремчук на 32 минуте получил предупреждение – форвард сборной Украины локтем зарядил защитнику соперников в лицо. Забить же удалось на пятой компенсированной минуте к первому тайму. Яремчук получил мяч вблизи штрафной, пытался протянуть дальше, но защитники смогли выцарапать мяч. Серия рикошетов, Госальбес прицельно пробил в нижний угол – 0:1.

Во втором тайме голов не было, а игра выдалась равной. На 79 минуту и Валенсия, и Логроньес нанесли по 10 ударов по чужим воротам. Яремчук покинул поле на 87 минуте, получив скромные 6,6 балла. А сразу после замены Романа Валенсия забила во второй раз – Диего Лопес без проблем отправил мяч в сетку после ассиста Госальбеса.

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