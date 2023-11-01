Жирона одержала победу над Сан-Роке в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Главный тренер каталонцев Мичел выпустил с первых минут Виктора Цыганкова, а вот Артем Довбик остался на скамейке запасных.

Цыганков вернулся роскошным пасом, Довбик отдал победный ассист – Жирона вырвала победу на 90+8 Кубка Испании.

В первом тайме команды забитыми голами не порадовали. Сразу после перерыва Жирона открыла счет, впрочем, и пропустила довольно быстро. Спасать свою команду уже в компенсированное время пришлось Довбику и Савио. Украинец оформил чудаковатый ассист – бразилец лишил Артема мяча и сделал все сам, принеся победу Жироне.