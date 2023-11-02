Валенсія не без проблем переграла Логроньєс у матчі 1/64 Кубка Іспанії 2023/24. Результат гри та звіт про неї дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2023/24, 1/64 фіналу

Логроньєс – Валенсія – 0:2

Голи: Госальбес, 45+1, Дієго Лопес, 88

Яремчук потрапив до стартового складу "кажанів" через травму основного нападника Уго Дуро. Суперником же став представник четвертого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії – Логроньєс. Валенсія забила на 12 хвилині, але арбітр помітив гру рукою Амалли, тож скасував взяття воріт.

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Яремчук на 32 хвилині отримав попередження – форвард збірної України ліктем зарядив захиснику суперників у обличчя. Забити ж вдалось на п'ятій компенсованій хвилині до першого тайму. Яремчук отримав м'яч поблизу штрафного, намагався протягнути далі, але захисники змогли видряпати м'яч. Серія рикошетів, Госальбес прицільно пробив у нижній кут – 0:1.

У другому таймі голів не було, а гра видалась рівною. На 79 хвилину і Валенсія, і Логроньєс завдали по 10 ударів по чужих воротах. Яремчук покинув на поле на 87 хвилині, отримавши скромні 6,6 бала. А одразу після заміни Романа Валенсія забила вдруге – Дієго Лопес без проблем відправив м'яч у сітку після асисту Госальбеса.

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