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Валенсия продлила контракт с капитаном Парехо – Барселона хотела заменить им Иньесту

17:48 50 Читати українською
Валенсия продлила контракт с капитаном Парехо – Барселона хотела заменить им Иньесту
Даніель Парехо / фото: ФК Валенсія

Полузащитник Валенсии Даниэль Парехо продлил контракт с клубом.

Новое соглашение капитана "летучих мышей" будет действовать до июня 2022 года. В контракте прописан пункт о сумме выкупа 29-летнего исполнителя в размере 50 млн евро.

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Парехо перешел в Валенсию из Хетафе летом 2011 года за 6 млн евро. С тех пор хавбек провел 310 матчей за клуб, забив в них 49 мячей и отдав 51 голевую передачу.

Прошлым летом купить Парехо пыталась Барселона, котрая активно искала замену легенде каталонцев Андреасу Иньесте.

Теги
Испания Даниэль Парехо Даниэль Парехо Валенсия Валенсия
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