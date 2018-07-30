Барселона заинтересована в трансфере Парехо

Барселона продолжает поиски игроков на позиции Андреса Иньесты и Паулинью, которые этим летом покинули команду.

Полузащитник Валенсии Даниэль Парехо может стать игроком Барселоны, сообщает Marca. В трансфере 29-летнего игрока заинтересован главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. По мнению специалиста, капитан "летучих мышей" сможет идеально вписаться в игровую модель каталонской команды.

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В действующем контракте футболиста предусмотрена сумма отступных в размере 50 миллионов евро. Впрочем, чемпион Испании намерен вступить в переговорный процесс, чтобы попытаться снизить трансферный ценник. Барселона может предложить Валенсии права на Андре Гомеша.

Также каталонцы рассматривают возможность подписания Стивена Н'Зонзи из Севильи и Адриена Рабйо из ПСЖ.

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