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Валенсія продовжила контракт з капітаном Парехо – Барселона хотіла замінити ним Іньєсту

17:49 47 Читать на русском
Валенсія продовжила контракт з капітаном Парехо – Барселона хотіла замінити ним Іньєсту
Даніель Парехо / фото: ФК Валенсія

Півзахисник Валенсії Даніель Парехо продовжив контракт з клубом.

Нова угода капітана "кажанів" буде діяти до червня 2022 року. У контракті прописаний пункт про суму викупу 29-річного виконавця у розмірі 50 млн євро.

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Парехо перейшов до Валенсії з Хетафе влітку 2011 року за 6 млн євро. Відтоді хавбек провів 310 матчів за клуб, забивши в них 49 м'ячів і віддавши 51 гольову передачу.

Минулого літа купити Парехо намагалася Барселона, яка активно шукала заміну легенді каталонців Андреасу Іньєсті.

Теги
Даніель Парехо Даніель Парехо Валенсія Валенсія Іспанія
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