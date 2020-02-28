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Коронавирус заставил Ньюкасл отказаться от командной традиции

13:50 38 Читати українською
Коронавирус заставил Ньюкасл отказаться от командной традиции
Игроки Ньюкасла / Твиттер клуба

Руководство и медперсонал Ньюкасла решили принять дополнительные меры во избежание угрозы распространения коронавируса.

Игрокам, тренерскому штабу и персоналу "сорок" запретили жать друг другу руку, чтобы лишний раз не подвергать себя риску подхватить болезнь, информирует Telegraph.

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"У нас есть традиция рукопожатия, когда происходят какие-то встречи. Однако, по совету врача нам пришлось прекратить это. У нас замечательный врач, он объяснит нам, что следует делать. Мы, как и все, привязаны к экранам телевизора, пытаемся понять, куда вирус пойдет дальше. Будем надеяться, что хуже не станет", – подытожил главный тренер Ньюкасла Стив Брюс.

Ранее коронавирус всколыхнул Италию, в которой пришлось отменить некоторые матчи 25 тура Серии А и существенно ограничить присутствие прессы и болельщиков на стадионах.

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