Похоже, валенсийский коллектив ждут серьезные изменения во время летнего межсезонья.

Сейчас "летучих мышей" покидают Гамейро, Ферру, Мангала, Олива и Кутроне, сообщает официальный Twitter клуба.

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У форварда Кевина Гамейро и защитника Ельякима Мангала завершаются контракты 30 июня, но стороны решили не продолжать сотрудничество.

Еще трое футболистов играли за Валенсию на правах аренды: защитник Франсишку Ферру отправится обратно в Бенфику, полузащитник Кристиан Олива вернется в Кальяри, а нападающий Патрик Кутроне – в Вулверхэмптон.

Заметим, Валенсия завершила сезон Примеры на 13-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 43 зачетных балла.

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