Руководство Валенсии пообещало наказать фанатов за расистские выкрики против Винисиуса, но считает, что не все они – расисты.

"Учитывая неудачные заявления Анчелотти, абсолютно неправильны, когда он назвал всех болельщиков Местальи расистами, клуб не может этого терпеть. Мы прямо отвергаем эти обвинения.

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Возможно, это следствие ошибки в языке, он, вероятно, понял другое слово. Клуб осуждает любые расистские оскорбления. Мы работаем над тем, чтобы идентифицировать людей, вероятно совершивших жест или демонстрацию, но называть всех болельщиков Валенсии расистами – это чушь, и клуб не может молчать", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Видео, появившиеся в соцсетях, говорят не в пользу "летучих мышей". Акция против Винисиуса с расистскими выкриками началась задолго до начала поединка. Еще у стадиона болельщики Валенсии выкрикивали слово "обезьяна" в адрес игрока Реала. Судя по видео, руководству "летучих мышей" придется ввести санкции против очень большого количества болельщиков.

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Vergüenza en Mestalla: el cántico de "Vinicius, mono" ya se escuchó en la llegada del bus del Madrid pic.twitter.com/E1kHCerAKS — MARCA (@marca) May 21, 2023