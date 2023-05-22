"Мы поддерживаем Винисиуса. Он не хотел продолжать играть.

Реал в скандальном матче проиграл Валенсии, опустившись на третью позицию – Винисиус получил дебютное удаление в Ла Лиге

В Ла Лиге – серьезные проблемы с расизмом. Весь стадион называл Вини обезьяной – матч надо было остановить. И я это сказал арбитру.

Как мы сыграли? Я не хочу говорить о футболе. Разве вы хотите говорить сейчас о футболе?" – цитирует Анчелотти MadridXtra.

Напомним, уже в добавленное время в игре произошла стычка. Причиной стали болельщики на Месталье, которые скандировали расистские оскорбления в адрес Винисиуса и бросали в вингера зажигалки. В толчее Жуниор рукой отмахнулся в голову Дуро. Арбитр пересмотрел повтор и удалил игрока "сливочных". Эта красная карточка стала дебютной для бразильца в его матчах за Реал.

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