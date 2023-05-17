"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче года в Лиге чемпионов 2022/23.

Первая встреча между Манчестер Сити и Реалом прошла на "Сантьяго Бернабеу", завершившись со счетом 1:1. Мадридцы выглядели интереснее – подопечные Карло Анчелотти лучше перестраивались, выключили Холанда и в целом провели свой классический перформанс. Тем не менее, поединок оказался бедным на моменты.

Букмекеры и статистические модели, несмотря на перспективный для Реала первый матч, не оставляли испанцам шансов на проход. Тактические аналитики же подметили ряд проблем, связанных с повышенным вниманием к Холанду (с ним всегда играло два центрбека) – и наметили несколько направлений, в которых Манчестер Сити должен существенно прибавить. В конце концов, ответный матч проходил на "Этихаде", что было не очень хорошо для "сливочных".

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Карло Анчелотти заменил героя первой встречи, а Пеп не стал мудрить

У Карло Анчелотти была одна важная дилемма относительно стартовой 11-ки. После дисквалификации вернулся Милитао, который является безусловно основным в Реале – впрочем, последние выступления бразильца в обороне получили большую порцию критики. Рюдигер, заменив Эдера, начисто закрыл Холанда, поэтому претендовал на второе появление в основе.

Энтренадор "сливочных" сделал выбор в пользу Эдера. На всех остальных позициях итальянец выпустил тех же игроков, что и неделю назад – благо, почти все они получили отдых в чемпионате. Что наиболее важно, в старте оказался Камавинга, у которого было небольшое повреждение.

По составу Пепа Гвардиолы ходило много разговоров. Эксперты размышляли над появлением Хулиана Альвареса, которому классно удается работать в обыгрышах и врываться из глубины. Также была дилемма относительно позиции правого вингера – Бернарду Силва привез гол в Мадриде, а Марез лучше при игре 1-в-1.

Каталонский коуч не стал ничего выдумывать в кадровом плане, просто повторив состав с матча на "Бернабеу".

Сити вернулся к базовым настройкам и снес Реал. Команды Анчелотти не было на поле

Пеп Гвардиола не стал сильно мудрить и с тактикой. Базово он сделал то, что начал еще во втором тайме на "Сантьяго Бернабеу" – вернулся к схеме 3-2-2-3 при розыгрышах. Отличие от предыдущего поединка заключалось в уровне агрессии "горожан", но методично ходы Гвардиолы были ожидаемыми.

Во-первых, англичане не боялись включать интенсивный прессинг, чего не было неделю назад. Грилиш давил на Милитао, а на Карвахаля за спиной нажимал Аканджи – это не давало гостям выходить из-под прессинга из-за смещения Дани. Конечно же, агрессивно накрывали опорников, а Холанд уже самим наличием на поле сдерживал двух центрбеков.

Во-вторых, Манчестер Сити значительно агрессивнее работал на мяче. Стоунз, Уокер и Родри не боялись подниматься на чужую треть, помогая разыгрывать комбинации перед штрафной. Реал просто зажимали. Накрывать опорную зону мадридцы не успели ни в первом матче, ни в Англии.

Такой стиль игры позволил Манчестер Сити разрывать левый фланг "сливочных". Показательно, что уже в стартовые 5 минут Винисиусу пришлось блокировать удар, отобрать мяч у Бернарду Силвы и постоянно оглядываться на врывание Стоунза в полуфланг.

Левый фланг обороны разрывали довольно простым, но крайне эффективным приемом. Бернарду Силва оказывался в изоляции, а к нему на фланг приходил Де Брюйне. За Кевином шел опекун (как правило, кто-то из центрхавов), что открывало опорную зону и пространство между центрбеками и фулбеком. Его атаковали Уокер и Родри. Комбинации игроков на позициях могли меняться, но структура была однотипной.

Все это Манчестер Сити творил на огромной скорости и с чрезвычайным пониманием маневра своего партнера. Даже по своим меркам "горожане" демонстрировали фантастическую сыгранность. Когда же приходилось обороняться, то Реал встречал массивный блок в центре поля.

А что же Карло Анчелотти? Его стартовый план по сравнению с первым таймом на "Сантьяго Бернабеу" не изменился. Общая концепция тоже была привычной – Мадрид терпел и выжидал, чтобы подстроиться в середине тайма и начать контратаковать. Загвоздка заключалась в том, что давление Манчестер Сити оказалось настолько мощным, что команда просто рассыпалась.

Показательной была статистика передач на 15 минуту – 124 против 12 в пользу хозяев. Подопечные Пепа Гвардиолы держали мяч 79% времени, а завершили тайм с 72%. Еще больше шокировала раскладка пребывания мяча по третям поля – у ворот Реала провели 43,3% касаний.

Это не стало бы проблемой, если бы Реал имел эффективную схему розыгрышей, однако ее вообще не было. Куртуа просто выносил мяч куда попало, а первая попытка манипулировать прессингом Манчестер Сити произошла аж на 19-й минуте – и она рассыпалась, потому что у Модрича не было вариантов для продвижения. А без них все старания Луки имели нулевой выхлоп.

Реал выглядел откровенно трусливо. Это – невероятный комплимент для команды Пепа Гвардиолы. Только в последние 15 минут "сливочным" удалось организовать несколько контратак, которые даже могли завершиться голами, однако по своему содержанию они были слишком простыми.

Преимущество Манчестер Сити было конвертировано в вынос до перерыва

Теперь, понимая характер первого тайма, проще понять, как и почему "горожане" порвали Реал. А это был именно разрыв – статистика ударов до перерыва шокировала цифрами 15:1. По показателю ожидаемых голов хозяева вели со счетом 1,53 vs 0,01.

Половина выстрелов Манчестер Сити прошла с дистанции или с окраин штрафной. Среди таких попыток самым опасным был прямой удар Де Брюйне со стандарта на 19-й минуте – Кевин целился в левую стойку и мог даже попасть (Куртуа, похоже, не успевал парировать). Впрочем, мяч прошел мимо ворот.

Перед этим стоит вспомнить выход Холанда один на один с голкипером. Правда, угол был острым, поэтому обход Куртуа завершился заблокированной перекладиной передачей. А еще через несколько секунд Манчестер Сити должен был открывать счет в результате фирменной комбинации на правом фланге – в ее завершении Родри качнул оппонента, вошел на правый край штрафной и бахнул мимо дальней штанги!

На 13-й же минуте Куртуа спас Реал от верного гола. Грилиш с левого фланга выполнил идеальную передачу в центр штрафной, а Холанд в упор расстреливал Тибо. Бельгиец парировал, однако мяч все равно полетел в ворота – его с самой ленточки вынес Алаба!

На 21-й минуте Куртуа снова был на высоте. "Горожане" заработали угловой, подачу с которого Аканджи сбросил вдоль линии вратарской на Холанда. Эрлинг перепрыгнул Камавингу и пробил головой в противоход, однако Тибо каким-то чудом парировал!

В конце концов, такой футбол вылился в заслуженный гол на 23-й минуте. Очередная комбинация на правом краю атаки завершилась разрезным пасом Де Брюйне на правый край штрафной, куда влетел Бернарду Силва. Португалец вышел один на один и бахнул в ближнюю девятку – 0:1!

После этого Манчестер Сити взял некоторую паузу в активности, что едва не завершилось фиаско. Реал начал находить зоны в полуфлангах и раскатал несколько хороших контратак. В одной из них Родриго выводил Бензема один на один, но Эдерсон опередил Карима. В другом эпизоде Винисиуса запускали в рывок по левому флангу – Уокер догнал.

Единственный момент мадридцы создали на 35-й минуте, когда Кроосу дали пробить метров с 24-х. Мяч неожиданно полетел прямо в перекладину! Сразу после этого Манчестер Сити включился и наказал Реал за наглость. На 37-й минуте Грилиш выполнил проникающий пас на Гюндогана, тот выстрелил с левого края в Куртуа, а на добивании головой сыграл Бернарду Силва – 0:2!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Манчестер Сити провел идеальный первый тайм. Возможно, лучший в карьере Пепа Гвардиолы.

Реал попытался сыграть смелее, но ничем не удивил. Анчелотти был наказан за провал

Мадрид не провел замен и перерывов после перерыва, но ощутимо прибавил в смелости. Команда большими силами шла вперед, что создало небольшие проблемы для "горожан". В частности, на 51-й минуте Мадрид мог вернуться в игру со стандарта – Алаба мощно пробил метров с 24-х. Эдерсон спас Сити, вытащив мяч из-под перекладины.

Впрочем, довольно быстро хозяева адаптировались к футболу "королей ЛЧ". Как это часто случается в топ-матчах "синих", команда отказалась от тотального владения, закрывшись в среднем блоке и начав работать вторым номером. С Реалом это могло быть рискованно, но подвел Карло Анчелотти.

Энтренадор "сливочных" не сделал интересных замен. Выход Чуамени вместо Родриго, который напрашивался еще до стартового свистка, произошел аж на 80-й минуте, а до этого с игры сняли Крооса и Модрича. Вместо них вышли Рюдигер и Асенсио. Мадрид был статичным и неинтересным, что вылилось всего в один момент – а на 83-й минуте свежий Себальйос пробил с линии штрафной. Эдерсон парировал.

Манчестер Сити же в вальяжном стиле добил Реал. На 76-й минуте влетел третий гол – Де Брюйне выполнил классную подачу на дальний край штрафной, которую Аканджи сбрасывал в середину, а Милитао подрезал ее в собственные ворота. На 90+3-й же Альварес, едва появившись на поле, реализовал выход один на один. 0:4!

Пеп Гвардиола берет реванш у Карло Анчелотти и наконец выходит в финал ЛЧ!

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