Валенсия назначила Селадеса главным тренером

На тренерском мостике Валенсии произошли изменения. Вместо Марселино Тораля команду возглавил Альберт Селадес.

Альберт Селадес стал главным тренером Валенсии, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение между "летучими мышами" и 43-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2021 года. На этой должности испанец заменит Марселино Тораля, которого сегодня уволили из-за неудовлетворительных результатов команды.

На протяжении своей карьеры Селадес выступал за Барселону, Реал и другие клубы. Тренерского опыта специалист набирался на должности ассистента наставника сборной Испании и Реала.

После трех туров Ла Лиги Валенсия занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги.

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