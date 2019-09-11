Валенсія призначила Селадеса головним тренером

На тренерському містку Валенсії відбулись зміни. Замість Марселіно Тораля команду очолив Альберт Селадес.

Альберт Селадес став головним тренером Валенсії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода між "кажанами" та 43-річним фахівцем розрахована до 30 червня 2021 року. На цій посаді іспанець замінить Марселіно Тораля, якого сьогодні звільнили через незадовільні результати команди.

Протягом своєї кар'єри гравця Селадес виступав за Барселону, Реал та інші клуби. Тренерського досвіду фахівець набирався на посаді асистента наставника збірної Іспанії та Реала.

Після трьох турів Ла Ліги Валенсія посідає 10-й рядок турнірної таблиці Ла Ліги.

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