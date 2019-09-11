Месси пропустит матч с Валенсией, участие Суареса под вопросом

Нападающий Барселоны Лионель Месси не поможет своей команде в матче 4-го тура испанской Примеры с Валенсией.

Аргентинский форвард еще не долечил травму икроножной мышцы правой ноги, полученную на тренировке в начале августа, сообщает Sport.es.

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По информации издания, Лео продолжает испытывать дискомфорт и точно не успеет восстановиться к встрече с "летучими мышами". Хотя ранее сообщалось, что именно в поединке с валенсийцами Месси вернется на поле.

Также под вопросом остается участие в матче нападающего Луиса Суареса. Уругваец ранее получил аналогичную травму.

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Матч Барселона – Валенсия состоится 14 сентября на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.