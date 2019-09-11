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Месси пропустит матч с Валенсией, участие Суареса под вопросом

14:13 57 Читати українською
Месси пропустит матч с Валенсией, участие Суареса под вопросом
Лионель Месси / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Лионель Месси не поможет своей команде в матче 4-го тура испанской Примеры с Валенсией.

 

Аргентинский форвард еще не долечил травму икроножной мышцы правой ноги, полученную на тренировке в начале августа, сообщает Sport.es.

Бекхэм провел переговоры с представителями Месси по поводу перехода аргентинца в клуб МЛС

По информации издания, Лео продолжает испытывать дискомфорт и точно не успеет восстановиться к встрече с "летучими мышами". Хотя ранее сообщалось, что именно в поединке с валенсийцами Месси вернется на поле.

Также под вопросом остается участие в матче нападающего Луиса Суареса. Уругваец ранее получил аналогичную травму.

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Матч Барселона – Валенсия состоится 14 сентября на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Испания Барселона - Валенсия Луис Суарес Луис Суарес
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