Украинский форвард Артем Довбик стал одним из претендентов на титул лучшего игрока Жироны в январе, сообщает пресс-служба "бело-красных".

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Кроме нашего земляка, на почетное признание "посягают": Иван Мартин, Дейли Блинд, Кристиан Порту и Ян Коуту. Проголосовать за Артема можно по ссылке.

Напомним, в январе Довбик провел за Жирону шесть матчей, в которых забил три гола (в ворота Севильи), а также отдал два ассиста (в поединках с Атлетико и Мальоркой).

К слову, Артем имеет шанс оформить своеобразный "хет-трик" – в ноябре и декабре 2024 года победителем в этой номинации признавали именно Артема.

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