Валенсия может оказаться в МЛС

Защитник английского Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия получил вариант с продолжением карьеры в Северной Америке.

Капитан МЮ летом может переехать за океан. Об этом, ссылаясь на отца Валенсии, сообщает официальный сайт МЛС.

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Эквадорец получил предложение о 2-летнем контракте от одного из местных клубов. Кроме того, Валенсией интересуются Арсенал, Вест Хэм и Интер, поскольку ветеран летом, очевидно, станет свободным агентом и его можно будет подписать бесплатно. Недавно наставник манкунианцев Уле Гуннар Сульшер намекнул, что Валенсия покинет Юнайтед в конце сезона.

В сезоне 2018/19 Антонио Валенсия потерял стабильное место в основе "красных дьяволов" из-за частых травм. Он провел всего 8 матчей во всех турнирах.

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