Сульшер намекнул, что Валенсия покинет Манчестер Юнайтед после завершения сезона

Капитан Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия близок к смене клуба.

"Антонио все еще не восстановился на 100%, он работает над тем, чтобы набрать форму, но в любом случае он провел фантастическую карьеру в Манчестер Юнайтед и в Англии.

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Он один из немногих действующих игроков нашей команды, кто выигрывал Премьер-лигу, но я не уверен, что клуб и Антонио договорятся о контракте на следующий сезон.

Все будет зависеть от того, вернется ли он на поле в ближайшие месяцы, но он остается нашим капитаном, верным слугой клуба. Надеюсь, я еще смогу выпустить его на поле, а он покажет, на что способен", – цитирует Сульшера The Mirror.

В текущем сезоне АПЛ Антонио провел только 5 поединков.

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