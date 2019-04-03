Валенсія може опинитися в МЛС

Оборонець англійського Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія отримав варіант із продовженням кар'єри в Північній Америці.

Капітан МЮ влітку може перебратися за океан. Про це, посилаючись на батька Валенсії, повідомляє офіційний сайт МЛС.

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Еквадорець отримав пропозицію 2-річного контракту від одного з тамтешніх клубів. Окрім того, Валенсією цікавляться Арсенал, Вест Хем та Інтер, оскільки ветеран влітку, вочевидь, стане вільним агентом і його можна буде підписати безкоштовно. Нещодавно керманич манкуніанців Уле Гуннар Сульшер натякнув, що Валенсія покине Юнайтед у кінці сезону.

У сезоні 2018/19 Антоніо Валенсія втратив стабільне місце в основі "червоних дияволів" через часті травми. Він провів лише 8 матчів у всіх турнірах.

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