Валенсия на выезде встречалась с Эйбаром. Единственный заслуживающий внимания момент в первом тайме был на 34-й минуте, когда Кике Гарсия с убийственного расстояния в касание пробил под перекладину – лишь мастерство голкипера спасло "летучих мышей" от пропущенного.

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После перерыва темп игры ускорился – команды начали атаковать и на поле появилась хоть какая-то острота. Под занавес тайма "оружейники" загнали валенсийцев на свою половину поля и раз за разом отчаянно атаковали. На 89-й Энрич замкнул подачу с углового ударом головой – на этот раз "летучих мышей" спасла перекладина. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью – 0:0.

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