Валенсія на виїзді зустрічалась із Ейбаром. Єдиний вартий уваги момент у першому таймі був на 34-й хвилині, коли Кіке Гарсія з вбивчої відстані в дотик пробив під поперечину – лише майстерність голкіпера врятувала "кажанів" від пропущеного.

Зозуля вдруге за сезон залишився без тренера – Альбасете не може виграти 9 матчів поспіль

Після перерви темп гри пришвидшився – команди нарешті почали атакувати і на полі з'явилась хоч якась гострота. Під завісу тайму "зброярі" загнали валенсійців на свою половину поля і раз за разом відчайдушно атакували. На 89-й Енріч замкнув подачу з кутового ударом головою – цього разу "кажанів" врятувала поперечина. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

Чергова ганьба Барселони, Моурінью і Мілан втримали вершини, шоу лідерів у Німеччині, грабіжник Вернер – огляд вікенду