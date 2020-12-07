Альбасете в который раз вынужден увольнять главного тренера на фоне ужасных результатов.

Клуб Романа Зозули на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с Арицом Лопесом Гараем.

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Испанский специалист возглавил Альбасете в октябре, заменив Лукаса Алькараса. Смена тренера не принесла желаемых изменений – Лопес Гарай провел 12 матчей, из которых 2 выиграл, 6 проиграл и 4 свел к ничьей. Команда уже 9 матчей подряд не может одержать победу и расположилась на дне Сегунды.

Добавим, что свой следующий поединок Альбасете проведет 12 декабря – Зозуля и компания поедут в гости к Кастельону.

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