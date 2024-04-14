В рамках программы дня 31-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 31-й тур

Лас-Пальмас – Севилья – 0:2

Гол: Эн-Несири, 43, Люкебакио, 90+3

Удаление: Коко, 6 (Лас-Пальмас)

Гранада – Алавес – начало в 17:15

Атлетик – Вильяреал – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Альмерия – начало в 22:00

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Лас-Пальмас провалил домашний матч против Севильи, оставшись в меньшинстве уже на 6-й минуте вследствие удаления Коко. Это было самое быстрое удаление игрока канарцев в Ла Лиге в XXI веке. К тому же, за весь поединок хозяева провели только 3 удара по воротам (ни одного до перерыва).

Нервионцы наказали за такой футбол голом на 43-й минуте, когда отличился Эн-Несири. Лас-Пальмас ничем не ответил, а перед финальным свистком Люкебакио удвоил преимущество гостей. 0:2. Севилья торжествует и набирает 34 очка, оторвавшись от зоны вылета на 9 очков.

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