Боевой первый тайм

Эвертон взял очень активный старт, выдав активную 10-минутку с моментами. Причем первый из них принадлежал Миколенко – Виталий подобрал мяч за пределами штрафной после заблокированного выстрела Данджумы, после чего пробил в касание. Неточно!

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Еще через минуту высокий прессинг "ирисок" вылился в ошибку бирмингемцев на стадии билд-апа. Онана едва не перехватил пас на голкипера, влетев в него ногой. А еще был стандарт, с которого Гарнер пробил в стенку. После этого давление подопечных Шона Дайча исчезло, а Вилла захватила контроль над игрой.

И уже на 13-й минуте команда Унаи Эмери могла открывать счет. Контратака с передачей в зону между защитниками была принята Уоткинсом, которому оставалось пробить с правого края. Пикфорд парировал. На 18-й же ему таки пришлось вынимать мяч из сетки – Астон Вилла разыграла угловой, завершив его ударом Морено метров с 22-х. Точно в дальний угол!

Вот только потом начался долгий просмотр VAR, который нашел офсайд у Бэйли. Взятие ворот отменили.

На 29-й минуте ямаец попытался забить сам, получив пас на правый край штрафной и бахнув в ближний угол, однако Пикфорд выручил Эвертон.

Постепенно игра начала успокаиваться, что едва не вылилось в катастрофу для Астон Виллы. На 45-й минуте Данджума вывел Калверта-Льюина на свидание с Мартинесом, а ему параллельным курсом помогал Гарнер. Доминик поскупился на пас, пробив сам – Эмилиано парировал, а потом еще и вытащил добивание от Гарнера! В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

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Второй тайм

После перерыва матч стал более равным, а моментов долгое время не возникало. К завершающей части встречи припоминается только два опасных эпизода – на 60-й минуте Макгинн плотно пробил из-за пределов штрафной мимо левой стойки ворот "ирисок", а на 61-й хозяева ответили. Гаррисон покатил с правого фланга под удар Данджуме, а тот с линии штрафной площадки бахнул мимо дальнего угла.

В середине второго тайма бирмингемцы вернули инициативу, но ничего интереснее подачи с углового на Дюрана организовать не удалось (его удар головой взял Пикфорд). Эвертон уверенно держал Астон Виллу на дистанции, хотя едва не посыпался в конце встречи. На 85-й минуте Кэш замыкал прострел с левого фланга, пробив с близкого расстояния, но попытку накрыли в последний момент.

На 88-й минуте Дюран снова замыкал подачу, но на этот раз мяч прошел мимо ворот. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Шорн Дайч впервые за шесть матчей не проиграл Унаи Эмери, а Эвертон оторвался от зоны вылета – пусть и на одно очко.

Миколенко провел хороший матч

Виталий на этот раз сосредоточился исключительно на обороне. Его вовлеченность в атаки ограничилась моментом на 5-й минуте, а также врыванием в штрафную на 45-й. Украинец открылся под диагональ и сбросил мяч вдоль ворот, но Мартинес перехватил – а лайнсмен заметил офсайд.

В целом же наш земляк пересекал чужую половину крайне редко. Даже пасов было мало – всего 13.

Со своими непосредственными обязанностями Миколенко справился на отлично. Во-первых, стоит отметить хорошую работу с ориентирами и управление своим телом. Виталий почти никогда не терял своих соперников и старался ставить корпус так, чтобы всегда быть готовым к рывку. Отчасти его движения с нападающими Виллы выглядели синхронными.

Во-вторых, Миколенко выдал очень хорошую статистику.

В-третьих, экс-динамовец дважды выручил Эвертон. Впервые это произошло на 13-й минуте, когда Уоткинс пробивал с близкого расстояния. Именно Миколенко подчистил эпизод, первым оказавшись на отскоке и сохранив мяч для команды. Вообще, в матче возникало немало мелких ситуаций, в которых от Виталия требовалась внимательность и концентрация – он их давал.

Можно также отметить эпизод на 90+5-й минуте, когда Миколенко выбил мяч из-под ног Дзаньоло, не дав ему выполнить прострел. Очень хороший тайминг для отбора, и это на пределе сил!

На 86-й же Миколенко спас Эвертон по-взрослому, накрыв удар Кеша с линии вратарской. Украинец еще и успел мяч выбить, но Онана помешал, в результате чего атака продолжилась. Пикфорд спас, парировав выстрел Макгинна.

Следует отметить, что с 53-й минуты Миколенко играл с повязкой на голове. Наш земляк разбил голову при столкновении с Тарковски, однако продолжил игру. Такое в Англии любят.

Словом, сегодня мы можем гордиться Миколенко. Очередной успешный матч. Во многом, именно его старания и определили судьбу встречи.

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